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Валовой сбор картофеля в России в 2025 г. на треть выше прошлогоднего — Минсельхоз

16:32 16.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Валовый сбор картофеля в России с начала уборочной кампании в 2025 году на треть превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщил Минсельхоз РФ.

«Уборочная кампания в России входит в активную фазу. Аграрии юга и Северного Кавказа уже собирают зерновые культуры, ранние овощи и картофель. В настоящее время массовый сбор урожая начинается в Поволжье, Центральной России и других регионах. Темпы уборки картофеля на сегодняшний день выше прошлогодних. Собрано 240 тыс. тонн, что на 36% превышает показатели аналогичного периода прошлого года (+64 тыс. тонн)», — говорится в сообщении.

Наибольшие объемы картофеля собраны в Астраханской области, Краснодарском крае и на Ставрополье. Также работы активно ведутся в новых регионах, Кабардино-Балкарии, Волгоградской области и Крыму.

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