В России выявили 6 442 случая заражения коронавирусом за сутки
12:00 25.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 442 против 4 702 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Таким образом, число новых выявленных случаев стало максимальным с 25 декабря, когда штаб сообщал о 6 595 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 21 910 020 случаев заражения.
Число летальных исходов за последние сутки возросло на 44 против 42 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 394 821 смерть. Количество случаев выздоровления за сутки составило 5 542 против 5 466 днем ранее, до 21 321 174.
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