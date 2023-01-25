Кабмин ФРГ подтвердил, что отправит Украине «Леопарды» и разрешит другим странам реэкспорт

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кабмин ФРГ подтвердил, что направит Украине танки Leopard 2 («Леопард-2») и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. Об этом сообщил в среду представитель правительства Штеффен Хебештрайт.

«Федеральное правительство решило предоставить украинским вооруженным силам боевые танки Leopard 2», — сообщил он. «Германия выдаст разрешения странам-партнерам, которые хотят из собственных запасов отправить Leopard 2 Украине», — добавил Хебештрайт.