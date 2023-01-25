Более 1250 студентов прошли стажировку в Сбере в 2022 году
15:10 25.01.2023
Свыше 1250 студентов крупнейших российских вузов, обучающихся по техническим, экономическим, юридическим и другим специальностям, а также в сфере информационных технологий, прошли стажировку в Сбере в 2022 году. По ее итогам около 800 студентов стали сотрудниками банка.
Самое большое число студентов было принято по направлениям Data Science, Java и бизнес-анализ. Среди городов наибольшую активность по найму стажеров продемонстрировали Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Самара и Екатеринбург. Своих студентов направили в Сбер такие топ-вузы, как НИУ ВШЭ, МГУ им. М. В. Ломоносова, МГТУ им. Баумана, МИРЭА, МФТИ, а также «Школа 21», учащиеся которой практикуются в банке по IT-специальностям.
Стажировка в Сбере проводится для студентов вузов очной формы обучения бакалавриата, специалитета и магистратуры в рамках совместных образовательных программ, проектов «Инклюзия» и Sberseasons. В 2022 году появилась новая стажировка для школьников – победителей олимпиад и конкурсов. Средний срок составляет 3-6 месяцев и 20‒40 часов в неделю. Все стажировки оплачиваются: зарплата стажера в Москве в прошлом году доходила до 100 тыс. руб. в месяц, на повышенную компенсацию могли претендовать студенты совместных магистерских программ Сбера с вузами, имеющие опыт работы.
«Мы предлагаем студентам все возможности для успешного старта карьеры: от быстрого знакомства с профессией на онлайн-мероприятиях до полноценного обучения по совместным образовательным программам в 42 вузах и на стажировках в 18 городах России, – рассказал управляющий директор, руководитель дирекции академических партнерств Сбера Андрей Очеретный. – Старт стажировки в Сбере – в марте, поэтому у ребят есть время, чтобы подробно ознакомиться с программами на сайте sbergraduate.ru и сделать свой выбор».
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