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Патриарх Кирилл призвал не выносить общие суждения о покинувших Россию после начала СВО

14:32 26.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не выносить общие суждения о тех, кто покинул Россию после начала специальной военной операции (СВО). Многим из них нужна духовная помощь, считает он.

«На фоне частичной мобилизации некоторые наши сограждане покинули Россию. <…> Думаю, что многие из них нуждаются в духовной помощи, в назидании. Люди уехали по разным мотивам, было бы неверно выносить общие суждения обо всех», — сказал он в четверг на пленарном заседании ХI Рождественских парламентских встреч.

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