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США намекнули Турции, как можно быстрее получить разрешение на покупку истребителей F-16

20:45 26.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация доносила до своих турецких коллег идею о том, что Конгресс США благосклоннее отнесся бы к продаже истребителей F-16 Анкаре, если бы она одобрила прием Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявила в четверг заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

«Мы именно об этом говорили нашим турецким союзникам, <…> что Конгресс, вероятно, будет относиться к этому (к продаже F-16 Анкаре — прим. ТАСС) намного более благосклонно после ратификации [Турцией документов о приеме Финляндии и Швеции в НАТО]», — сказала она.

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