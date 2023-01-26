США намекнули Турции, как можно быстрее получить разрешение на покупку истребителей F-16
20:45 26.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы именно об этом говорили нашим турецким союзникам, <…> что Конгресс, вероятно, будет относиться к этому (к продаже F-16 Анкаре — прим. ТАСС) намного более благосклонно после ратификации [Турцией документов о приеме Финляндии и Швеции в НАТО]», — сказала она.
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