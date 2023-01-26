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Поддерживать танки Abrams в боеспособном состоянии Украине будет сложно – представитель Пентагона

23:03 26.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны США Ллойд Остин, несмотря на решение предоставить Киеву 31 танк M1 Abrams («Абрамс»), по-прежнему считает, что украинской стороне будет трудно поддерживать их боеспособность. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Думаю, что позиция министра [обороны США] и председателя [Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли] относительно Abrams не изменилась. Я имею в виду, что будет трудно поддерживать и обслуживать эти танки», — сказала она.

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