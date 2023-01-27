ЕС уведомили о наличии законных оснований для использования части активов ЦБ РФ — Bloomberg

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Юридическая служба Совета Евросоюза сообщила, что блок имеет полномочия временно задействовать не менее 33,8 млрд евро активов российского ЦБ, чтобы помочь оплатить восстановление Украины. Об этом в четверг сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По его данным, юридическая служба уведомила, что такой план осуществим при условии, что активы не будут экспроприированы и будут выполнены определенные условия. Они включают определение даты окончания срока использования, фокус на ликвидных активах и ясность в отношении того, что основная сумма долга и проценты будут возвращены России в определенный момент, утверждает Блумберг.