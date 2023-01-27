Посольство Азербайджана в Тегеране подверглось вооруженному нападению
10:32 27.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженное нападение на посольство Азербайджана совершено в пятницу в Тегеране, убит начальник охраны, двое его коллег ранены. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.
«27 января в 08:30 по бакинскому времени (07:30 мск — прим. ТАСС) совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Исламской Республике Иран. Нападавший, вооруженный автоматом Калашникова, прорвавшись через пост охраны, убил начальника охранной службы. При отражении нападения ранены двое сотрудников охраны. Их состояние оценивается как удовлетворительное», — говорится в сообщении.
По данным внешнеполитического ведомства, в настоящее время ведется расследование в связи с нападением. «О деталях общественности будет предоставлена дополнительная информация», — подчеркнули в МИД.
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