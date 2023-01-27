Операция ЕС по «легализации украденного» у РФ позорно провалена — Клишас

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что попытка Европы по легализации использования заблокированных российских активов для восстановления Украины «позорно провалена». Такое мнение он высказал в пятницу в соцсети.

«Бедные „европейские юристы“ не нашли „четких юридических оснований“ для ареста российских активов (но они в ЕС арестованы, без оснований), но нашли возможность „временно“ использовать российские активы на восстановление Украины. Операция по легализации украденного позорно провалена», — написал Клишас.