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Операция ЕС по «легализации украденного» у РФ позорно провалена — Клишас

11:32 27.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что попытка Европы по легализации использования заблокированных российских активов для восстановления Украины «позорно провалена». Такое мнение он высказал в пятницу в соцсети.

«Бедные „европейские юристы“ не нашли „четких юридических оснований“ для ареста российских активов (но они в ЕС арестованы, без оснований), но нашли возможность „временно“ использовать российские активы на восстановление Украины. Операция по легализации украденного позорно провалена», — написал Клишас.

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