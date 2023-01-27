Венгрия наложит вето на возможные санкции ЕС против российской ядерной энергетики — Орбан
12:05 27.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия наложит вето на возможные санкции Евросоюза против организаций и предприятий ядерной энергетики России. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции «Кошут».
«В Брюсселе разрабатываются планы новых санкций, на повестке дня — ядерная энергетика», сказал глава правительства в связи с подготовкой Еврокомиссией десятого санкционного пакета против России. Орбан подчеркнул, что по этому поводу «ожидает большой битвы, но венгерское правительство наложит вето», если ЕС попытается ввести ограничения против российской ядерной энергетики.
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