На Украине аварийные отключения электричества применяются в 11 областях

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экстренные отключения электричества действуют в пятницу в 11 областях Украины. Об этом сообщила компания «Укрэнерго».

Компания отмечает, что из-за значительного дефицита мощности «до всех облэнерго доведены лимиты потребления, которые действуют в течение суток». «Диспетчерский центр видит превышение лимитов в десяти областях, из-за чего применяются аварийные отключения в Харьковской, [подконтрольных Киеву районах] Донецкой и Запорожской, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Волынской, Львовской, Ровенской областях», — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.

Кроме того, экстренные отключения действуют в Одесской области, где, как сообщала ранее энергетическая компания ДТЭК, сохраняются сетевые ограничения, вызванные разрушением энергообъектов. Ситуацию в Одессе и области в пятницу утром в ДТЭК назвали самой сложной.