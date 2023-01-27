0
0
60
НОВОСТИ

На Украине аварийные отключения электричества применяются в 11 областях

14:12 27.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экстренные отключения электричества действуют в пятницу в 11 областях Украины. Об этом сообщила компания «Укрэнерго».

Компания отмечает, что из-за значительного дефицита мощности «до всех облэнерго доведены лимиты потребления, которые действуют в течение суток». «Диспетчерский центр видит превышение лимитов в десяти областях, из-за чего применяются аварийные отключения в Харьковской, [подконтрольных Киеву районах] Донецкой и Запорожской, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Волынской, Львовской, Ровенской областях», — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.

Кроме того, экстренные отключения действуют в Одесской области, где, как сообщала ранее энергетическая компания ДТЭК, сохраняются сетевые ограничения, вызванные разрушением энергообъектов. Ситуацию в Одессе и области в пятницу утром в ДТЭК назвали самой сложной.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 27.01.2023
Берл Лазар назвал унижением то, что РФ не пригласили на годовщину освобождения Освенцима
0
65
14:10 27.01.2023
На маркетплейсе Сбера за прошлый год оформлено почти 700 тысяч полисов ОСАГО
0
83
14:00 27.01.2023
Конец планам нацистов уничтожить евреев и другие народы положил прежде всего СССР — Путин
0
116
13:32 27.01.2023
Силы РФ закрепились на востоке и юго-востоке Угледара — советник Пушилина
0
178
13:20 27.01.2023
США быстро могут положить конец украинскому конфликту, дав команду Киеву — Песков
0
191
13:05 27.01.2023
В Москве выявили 2 234 случая заражения коронавирусом за сутки
0
170
13:00 27.01.2023
Суд приговорил экс-схимонаха Сергия к 5,5 года колонии по второму уголовному делу
0
200
12:32 27.01.2023
Ракету «Циркон» надводного базирования примут на вооружение в 2023 году — разработчик
0
245
12:20 27.01.2023
Польша передаст Украине еще 60 танков помимо танков Leopard, сообщили в Киеве
0
244
12:05 27.01.2023
Венгрия наложит вето на возможные санкции ЕС против российской ядерной энергетики — Орбан
0
252

Возврат к списку