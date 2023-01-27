На Украине аварийные отключения электричества применяются в 11 областях
14:12 27.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экстренные отключения электричества действуют в пятницу в 11 областях Украины. Об этом сообщила компания «Укрэнерго».
Компания отмечает, что из-за значительного дефицита мощности «до всех облэнерго доведены лимиты потребления, которые действуют в течение суток». «Диспетчерский центр видит превышение лимитов в десяти областях, из-за чего применяются аварийные отключения в Харьковской, [подконтрольных Киеву районах] Донецкой и Запорожской, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Волынской, Львовской, Ровенской областях», — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.
Кроме того, экстренные отключения действуют в Одесской области, где, как сообщала ранее энергетическая компания ДТЭК, сохраняются сетевые ограничения, вызванные разрушением энергообъектов. Ситуацию в Одессе и области в пятницу утром в ДТЭК назвали самой сложной.
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