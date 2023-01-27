ВС РФ сорвали перевозки Украиной вооружений, в том числе поставленных НАТО

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) РФ массированным ударом, нанесенным 26 января, сорвали перевозки Украиной вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО. Об этом сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате удара сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО. Нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ», — заявил Конашенков.