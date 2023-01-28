По данным Минздрава в РФ значительно сократилось чисто курящих
15:20 28.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Правительство и Минздрав России уже много лет реализуют последовательную политику, направленную на снижение распространенности курения (в том числе и электронных сигарет). Результаты реализации мер видны в данных статистики: по данным Росстата и GATS (глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака — прим. ТАСС) в 2009 году распространенность курения среди мужчин и женщин составляла 69%. К настоящему времени — около 21%. И эти данные — официальные», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
В Минздраве уточнили, что GATS — это репрезентативный опрос домохозяйств, в котором опрашиваются лица от 15 лет и старше. Его результаты содержат информацию об основных характеристиках опрошенных, уровнях потребления табака (курительного и други форм), отказе от курения, пассивном курении, экономических аспектах, роли СМИ, а также знаниях, отношении и восприятии различных аспектов, связанных с потреблением табака.
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