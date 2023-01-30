Премьер Украины заявил, что надеется на вступление страны в ЕС в течение двух лет

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина рассчитывает вступить в Евросоюз в течение ближайших двух лет. Об этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил газете «Политико», опубликовавшей материал в понедельник.

«У нас весьма амбициозный план по присоединению к Европейскому союзу в течение ближайших двух лет. И поэтому мы надеемся, что в этом году, в 2023, у нас уже могут пройти предварительные переговоры», — отметил он.

Как пишет издание, именно тема членства Украины в Евросоюзе будет одной из основных на саммите ЕС — Украина, который состоится 3 февраля. Премьер Украины выразил надежду на то, что в ходе саммита Киеву удастся достичь «существенного прогресса» по соглашению о безвизовом режиме для промышленных товаров, о приостановке таможенных пошлин на год и о включении Украины в зону мобильного роуминга ЕС.

Газета отмечает, что план Киева о вступлении в сообщество представляет проблему, поскольку «никто в ЕС не считает его реалистичным».