Премьер Украины заявил, что надеется на вступление страны в ЕС в течение двух лет
10:20 30.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина рассчитывает вступить в Евросоюз в течение ближайших двух лет. Об этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил газете «Политико», опубликовавшей материал в понедельник.
«У нас весьма амбициозный план по присоединению к Европейскому союзу в течение ближайших двух лет. И поэтому мы надеемся, что в этом году, в 2023, у нас уже могут пройти предварительные переговоры», — отметил он.
Как пишет издание, именно тема членства Украины в Евросоюзе будет одной из основных на саммите ЕС — Украина, который состоится 3 февраля. Премьер Украины выразил надежду на то, что в ходе саммита Киеву удастся достичь «существенного прогресса» по соглашению о безвизовом режиме для промышленных товаров, о приостановке таможенных пошлин на год и о включении Украины в зону мобильного роуминга ЕС.
Газета отмечает, что план Киева о вступлении в сообщество представляет проблему, поскольку «никто в ЕС не считает его реалистичным».
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