В Раде признали, что Украина не может распоряжаться финансами без согласования с Западом

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не может распоряжаться имеющимися деньгами без согласования с западными странами, любые расходы и изменения не должны противоречить их видению. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

«Расходы Украины вполовину финансируются нашими партнерами. Поэтому менять наши публичные финансы мы не можем без их согласования. Мы вряд ли сможем принять то, что будет противоречить их видению», — сказал он в интервью изданию «Обозреватель», опубликованном в понедельник.

Так Украина согласовывает с Международным валютным фондом (МВФ) внутренние законопроекты, направленные на поддержку украинской промышленности. «Вопрос о предоставлении льгот по ренте на руду для производства металла, к примеру, идет сложно. Не исключаю, что мы будем вынуждены от этого отказаться», — рассказал Гетманцев.