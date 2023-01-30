США доставили военно-биологическое оборудование с Украины в Польшу и Прибалтику — МО РФ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты перевели военно-биологическое оборудование с украинской территории на химические и фармакологические предприятия Польши и прибалтийских государств. Об этом в понедельник заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) РФ России Игорь Кириллов.

«В рамках мероприятий по сворачиванию военно-биологической деятельности на Украине Соединенные Штаты активно задействуют материальную базу химических и фармакологических предприятий Польши и прибалтийских государств, кроме того туда доставлено оборудование с украинской территории», — информировал Кириллов в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.