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НОВОСТИ

МФЖ инициировала исключение Союза журналистов России из своего состава — Reuters

15:12 31.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполнительный комитет Международной федерации журналистов (МФЖ) инициировал формальную процедуру исключения Союза журналистов России (СЖР) из своего состава. Об этом во вторник сообщило агентство Рейтер.

По его данным, союзы журналистов Северных стран обвинили МФЖ в недемократических методах и ведении неэтичной финансовой деятельности, а также в бездействии после создания региональных ассоциаций российских журналистов на вошедших в состав России новых территориях.

В свою очередь глава СЖР Владимир Соловьев сообщил ТАСС, что официального решения об исключении союза из МФЖ не принято, организация не получала никаких уведомлений по этому поводу.

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