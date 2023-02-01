За последние 10 лет число абортов в РФ сократилось более чем вдвое — Минздрав
13:05 01.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число проводимых абортов в России за последнее десятилетие сократилось более чем вдвое. Об этом заявил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Если посмотреть за десятилетие, эта цифра (число абортов — прим. ТАСС) сократилась более чем в два раза», — сказал он в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
По словам министра, во многом это стало возможным за счет внедрения доабортного консультирования.
НОВОСТИ
- 14:00 01.02.2023
- Иран предотвратил масштабную агрессию Азербайджана против Армении — замглавы МИД Армении
- 13:32 01.02.2023
- Киев затягивает процесс обмена военнопленными — Москалькова
- 13:20 01.02.2023
- Вице-канцлер ФРГ выступил против поставок немецких истребителей Киеву
- 13:00 01.02.2023
- Артемовск в оперативном окружении, силы РФ смыкают кольцо вокруг города — Гагин
- 12:32 01.02.2023
- В Азербайджане задержаны 39 человек за подрывную деятельность в пользу Ирана — СМИ
- 12:20 01.02.2023
- ФСБ задержала троих россиян за подготовку терактов на ж/д в Свердловской области
- 12:05 01.02.2023
- В России выявили 8 504 случая заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 01.02.2023
- Бразилия потеряла в 2022 году 16,3 млн гектаров леса из-за пожаров — ТВ
- 11:50 01.02.2023
- Сбер снизил ставку по потребительскому кредиту
- 11:32 01.02.2023
- Александр Невзоров* заочно приговорен к 8 годам колонии за фейки об армии РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать