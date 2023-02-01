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НОВОСТИ

За последние 10 лет число абортов в РФ сократилось более чем вдвое — Минздрав

13:05 01.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число проводимых абортов в России за последнее десятилетие сократилось более чем вдвое. Об этом заявил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Если посмотреть за десятилетие, эта цифра (число абортов — прим. ТАСС) сократилась более чем в два раза», — сказал он в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

По словам министра, во многом это стало возможным за счет внедрения доабортного консультирования.

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