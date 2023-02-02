Сенаторы предлагают отменить штрафы за показ зарубежного кино без прокатного удостоверения
09:05 02.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комитет Совета Федерации по экономической политике разработал законопроект о введении в 2023 году моратория на административное наказание в отношении кинотеатров за показ иностранного кино без прокатного удостоверения. Копия документа, направленного для отзыва в правительство РФ и помощнику президента РФ Максиму Орешкину, есть в распоряжении ТАСС.
Согласно действующему законодательству, прокат или показ фильма без прокатного удостоверения грозит штрафом для юридических лиц в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Повторное нарушение влечет наложение штрафа на юрлиц в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
«Предлагается рассмотреть предложение о моратории на привлечение к административной ответственности по статье „Осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения на фильм“ в 2023 году в целях обеспечения проката кино из недружественных стран. Указанные изменения позволят сохранить отрасль без дополнительных мер поддержки из бюджета и обеспечить сохранение занятости в сегменте кинопроката, а также поступление налогов и иных платежей в бюджеты», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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