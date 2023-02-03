США продолжают «охоту» на граждан РФ, Москва требует прекратить ее — дипломат
10:20 03.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты продолжают «охоту» на граждан России в третьих странах, невзирая на требования Москвы прекратить такую практику. Об этом заявила в четверг ТАСС заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова, находящаяся в краткосрочной служебной командировке в Солт-Лейк-Сити (штат Юта).
«Вынуждена констатировать, что развязанная американцами „охота“ на россиян в третьих странах продолжается. С 2008 года мы зафиксировали уже 58 [таких] случаев», — сказала дипломат. «Со своей стороны, требуем от Вашингтона прекращения подобной практики. Тем более, что между нашими странами действует договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам, положения которого США упорно игнорируют», — подчеркнула Шумова.
Кроме того, она подтвердила, что российские дипломаты активно занимаются защитой прав сограждан, находящихся в заключении, под судом или следствием в США. «Защита прав росграждан, содержащихся в американских тюрьмах, — приоритет в нашей работе. Невозможно оставаться равнодушными к проблемам, с которыми сталкиваются соотечественники. Зачастую к ним применяются меры психологического давления с целью склонения их к „сделке“ со следствием. Систематически нашим гражданам отказывают в предоставлении необходимой медицинской помощи и лекарств. Мы с таким положением дел никогда не смиримся. Продолжим добиваться освобождения россиян и их возвращения на Родину», — отметила руководитель консульского отдела посольства.
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