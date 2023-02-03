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НОВОСТИ

В ФРГ ничего не знают о публикациях СМИ про план с уступкой Украиной 20% территорий

15:32 03.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия ничего не знает о публикациях в СМИ о том, что США якобы предлагали план, предусматривающий территориальные уступки со стороны Украины в обмен на мир. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт журналистам в пятницу.

«Кабмин не имеет никаких сведений о том, что там описывается», — сказал он.

Ранее швейцарская газета «Нойе цюрхер цайтунг» со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден поручил главе ЦРУ выяснить, готовы ли РФ и Украина к переговорам. По версии газеты, США предлагали украинской стороне отказаться от 20% территории в обмен на мир, но Москву и Киев такой вариант якобы не устроил.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту информацию уткой.

В Белом доме также назвали эти утверждения беспочвенными.

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