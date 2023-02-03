В ФРГ ничего не знают о публикациях СМИ про план с уступкой Украиной 20% территорий
15:32 03.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германия ничего не знает о публикациях в СМИ о том, что США якобы предлагали план, предусматривающий территориальные уступки со стороны Украины в обмен на мир. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт журналистам в пятницу.
«Кабмин не имеет никаких сведений о том, что там описывается», — сказал он.
Ранее швейцарская газета «Нойе цюрхер цайтунг» со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден поручил главе ЦРУ выяснить, готовы ли РФ и Украина к переговорам. По версии газеты, США предлагали украинской стороне отказаться от 20% территории в обмен на мир, но Москву и Киев такой вариант якобы не устроил.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту информацию уткой.
В Белом доме также назвали эти утверждения беспочвенными.
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