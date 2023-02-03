Российские аналоги могут заменить до 85% иностранного софта — Мишустин
16:00 03.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские аналоги способны практически полностью заменить иностранное программное обеспечение, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Для большинства иностранного софта — около 85 процентов — существуют российские аналоги», — сказал председатель правительства, выступая в пятницу на форуме «Digital Almaty 2023: Цифровое партнерство в новой реальности». «Приступили к их донастройке под конкретные нужды бизнеса и производств. Поддерживаем создание новых программных продуктов», — отметил глава кабинета министров.
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