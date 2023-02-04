Генпрокурор ФРГ заявил, что доказательств причастности РФ к взрывам на «Северных потоках» нет
11:50 04.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На данный момент это невозможно доказать, расследование продолжается», — сказал Франк. С помощью двух исследовательских судов, по его словам, были взяты пробы воды и почвы, а также остатки трубопроводов с соответствующих участков взрывов, расположенных в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Место происшествия также было тщательно задокументировано.
«Все это мы в настоящее время оцениваем с точки зрения криминалистики», — подчеркнул генпрокурор ФРГ. В то же время он напомнил, что Дания и Швеция проводят собственные расследования инцидента. «Однако мы на связи», — констатировал Франк.
НОВОСТИ
- 12:30 04.02.2023
- На территории Италии проходят подготовку украинские военные - СМИ
- 11:15 04.02.2023
- Швейцария одобрила поправки, упрощающие поставки оружия на Украину
- 11:10 04.02.2023
- В США планируют законопроект мешающий сотрудничеству РФ и Ирана в атомной энергетике
- 09:40 04.02.2023
- США намерено обостряют конфликт, поставляя на Украину все более мощное оружие - посол РФ
- 09:35 04.02.2023
- Обанкротившийся аэропорт Франкфурт-Хан в ФРГ купил русский бизнесмен
- 09:30 04.02.2023
- По опросам идеальной зарплатой россияне считают 181 тыс. рублей в месяц
- 22:40 03.02.2023
- Корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором вернется на Землю в марте
- 22:00 03.02.2023
- Страны ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты на уровне $100 за баррель
- 21:20 03.02.2023
- США включили в пакет помощи Киеву снаряды GLSDB дальностью порядка 150 км — Пентагон
- 20:40 03.02.2023
- Пентагон объявил о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине на $2,175 млрд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать