Генпрокурор ФРГ заявил, что доказательств причастности РФ к взрывам на «Северных потоках» нет

11:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генпрокурор ФРГ Петер Франк заявил, что в настоящее время у немецких следователей нет доказательств того, что Россия стоит за взрывами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом он сообщил в опубликованном в субботу интервью газете «Вельт ам зонтаг».



«На данный момент это невозможно доказать, расследование продолжается», — сказал Франк. С помощью двух исследовательских судов, по его словам, были взяты пробы воды и почвы, а также остатки трубопроводов с соответствующих участков взрывов, расположенных в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Место происшествия также было тщательно задокументировано.



«Все это мы в настоящее время оцениваем с точки зрения криминалистики», — подчеркнул генпрокурор ФРГ. В то же время он напомнил, что Дания и Швеция проводят собственные расследования инцидента. «Однако мы на связи», — констатировал Франк.



