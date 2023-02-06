На Украине сообщили о замене министра обороны

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Алексей Резников покидает пост министра обороны Украины, вместо него военное ведомство возглавит нынешний руководитель военной разведки Кирилл Буданов. Об этом сообщил в воскресенье глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Арахамия добавил, что Резников возглавит министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, которое сейчас возглавляет Павел Рябикин. «Алексей Резников в рамках правительства переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества», — написал Арахамия в соцсети. «Генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны, что абсолютно логично для военного времени», — добавил Арахамия.

Слухи о возможной отставке Резникова появились на фоне скандала вокруг Минобороны который разгорелся после публикации журналистского расследования о поставках продовольствия в армию по завышенным ценам.