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Молдавия ищет помощи ЕС в борьбе с торговлей людьми и оружием с Украины — премьер

10:32 06.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавия нуждается в дополнительной поддержке ЕС в связи с распространением торговли людьми и ростом объемов контрабанды оружия на фоне украинского кризиса. Об этом сообщила премьер-министр республики Наталья Гаврилица в опубликованном в понедельник интервью газете «Файнэншл таймс».

«Мы не хотим стать страной, где растут угрозы безопасности, распространяется торговля людьми и контрабанда оружия», — заявила Гаврилица. По ее словам, в настоящее время в связи с вооруженным конфликтом на Украине в Молдавии участились случаи торговли людьми, а также вырос незаконный оборот товаров и оружия, поступающего с территории Украины.

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