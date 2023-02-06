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В районе Калуги в воздухе взорвался беспилотник - губернатор

11:00 06.02.2023 Источник: Lenta.ru

Беспилотный летательный аппарат взорвался в воздухе на окраине Калуги. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в соцсети.

«Сегодня ночью жители окраин Калуги слышали хлопок. Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник», — написал руководитель региона.

По его данным, из-за взрыва гражданские и социальные объекты в городе повреждения не получили, никто не пострадал. После ЧП на месте работают сотрудники силовых структур.

Расстояние от Калуги до Москвы составляет около 170 километров.  Lenta.Ru

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