В районе Калуги в воздухе взорвался беспилотник - губернатор

11:00 Источник: Lenta.ru

Беспилотный летательный аппарат взорвался в воздухе на окраине Калуги. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в соцсети.

«Сегодня ночью жители окраин Калуги слышали хлопок. Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник», — написал руководитель региона.

По его данным, из-за взрыва гражданские и социальные объекты в городе повреждения не получили, никто не пострадал. После ЧП на месте работают сотрудники силовых структур.

Расстояние от Калуги до Москвы составляет около 170 километров. Lenta.Ru