Суд приговорил к 9 годам колонии блогера Белоцерковскую* за распространение фейков о ВС РФ
12:20 06.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Басманный суд Москвы в понедельник заочно приговорил к 9 годам колонии блогера Веронику Белоцерковскую* (признана в РФ иноагентом), признав ее виновной в распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил РФ, передает корр. ТАСС.
«Назначить заочно Белоцерковской наказание в виде 9 лет колонии», — огласила приговор судья.
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