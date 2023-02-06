Большинство американцев-демократов не хотят видеть Байдена президентом в 2024 году

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство американцев, выступающих в поддержку Демократической партии США, считают, что президент Джо Байден не должен выставлять свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в понедельник агентством Ассошиэйтед Пресс.

Так, только 37% респондентов считают, что Байдену следует переизбираться на пост главы государства. 52% такой вариант не поддержали, большинство из них объяснили это возрастом президента. Респонденты считают, что «самая напряженная работа в мире больше подходит для кого-то моложе».