Численность лосося в Амуре продолжает снижаться

11:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Амуре продолжает снижаться численность лосося. В 2021 году лососёвая путина была признана провальной: удалось поймать только 5,5 из 13 тысяч тонн разрешённого объёма.

Всемирный фонд дикой природы России сообщает, что это связано с нелегальным промыслом. Специалисты предложили минимум на четыре года запретить промышленный вылов летней и осенней кеты в Амуре и Амурском лимане для сохранения её популяции.

Ограничения были введены в 2022 году. Запрещено ловить летних лососей в бассейне реки Амур и Амурском лимане. Говорит Москва