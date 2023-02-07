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НОВОСТИ

Численность лосося в Амуре продолжает снижаться

11:32 07.02.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Амуре продолжает снижаться численность лосося. В 2021 году лососёвая путина была признана провальной: удалось поймать только 5,5 из 13 тысяч тонн разрешённого объёма.

Всемирный фонд дикой природы России сообщает, что это связано с нелегальным промыслом. Специалисты предложили минимум на четыре года запретить промышленный вылов летней и осенней кеты в Амуре и Амурском лимане для сохранения её популяции.

Ограничения были введены в 2022 году. Запрещено ловить летних лососей в бассейне реки Амур и Амурском лимане.  Говорит Москва

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