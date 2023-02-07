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Шахматист Карлсен считает, что россиян нужно отстранить от международных турниров

13:20 07.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российских шахматистов нужно отстранить от выступления на международных соревнованиях. Такое мнение высказал действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен во вторник в интервью телеканалу TV 2 («Ти-ви 2»).

16 марта 2022 года Международная шахматная федерация (FIDE) запретила сборным России и Белоруссии участвовать в командных турнирах под эгидой организации, однако разрешила представителям этих стран играть в индивидуальных соревнованиях под флагом международной федерации.

«С каждым днем, пока продолжаются боевые действия, играть против россиян становится все страннее, — сказал Карлсен. — Раньше я считал, что нужно сначала хорошо подумать, прежде чем отстранять спортсменов, особенно когда не знаешь, какие долгосрочные последствия могут возникнуть. Теперь, когда это затягивается все дольше и дольше, все больше убеждаюсь, что россияне не должны играть. Но решения принимаю не я».

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