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США расколоты на лагерь нормальных и лагерь безумцев — ответ республиканцев на речь Байдена

09:32 08.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Джо Байден демонстрирует на мировой арене слабость, угрожающую Соединенным Штатам, а во внутриполитическом плане страна теперь расколота, по сути, на лагерь нормальных людей и лагерь безумцев, во главе которого стоят левые круги правящей Демократической партии. Такое мнение выразила губернатор штата Арканзас Сара Сандерс, которой Республиканская партия США доверила право выступить во вторник вечером с речью, ставшей ответом на ежегодное послание демократа Байдена «О положении страны».

«За пределами наших границ — от Афганистана до Украины, от Северной Кореи до Ирана, — слабость президента Байдена подвергает риску нашу страну и мир [в целом]. Отказ президента противостоять Китаю — нашему самому грозному противнику — является опасным и неприемлемым», — утверждала Сандерс, работавшая в 2017–2019 годах пресс-секретарем Белого дома при предыдущем главе администрации США — республиканце Дональде Трампе.

С ее точки зрения, нынешняя исполнительная ветвь власти США полностью подчинена повестке дня «радикальных левых» кругов. «Разделительная линия в Америке ныне пролегает не между правыми и левыми. Выбор стоит между нормальным и безумным», — убеждена Сандерс.

Она подчеркнула, что в свои 40 лет является «самым молодым губернатором в стране». «В свои 80 он (Байден — прим. ТАСС) самый старый президент в американской истории», — констатировала Сандерс. На ее взгляд, Байден «стал первым мужчиной, сдавшим свое президентство» левому крылу Демократической партии, которое выступает резко против традиционных ценностей и которое «даже не может сказать, что такое женщина».

Сандерс заявила, что не поверила практически ничему сказанному Байденом. США сталкиваются с «вышедшей из-под контроля инфляцией», всплеском насильственных преступлений, «опасным кризисом на границе» с Мексикой «и угрозой со стороны Китая», считает губернатор. Между тем, по ее оценке, администрация Байдена продемонстрировала неспособность решить ни один из этих вопросов.

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