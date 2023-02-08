Великобритания рассчитывает на «решающую победу» Украины в 2023 году — Сунак
17:12 08.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания рассчитывает на то, что Украина в 2023 году одержит «решительную победу» над российскими силами. Об этом, выступая в среду в Палате общин британского парламента, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.
«Я хочу заверить палату в том, что мы продолжим поддерживать Украину, чтобы обеспечить ей решающую победу на поле боя в этом году», — сказал глава правительства.
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