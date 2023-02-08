Сеймур Херш о своем источнике информации о взрывах на СП-1 и СП-2: Это человек, кажется, знает достаточно о том, что происходит

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский публицист Сеймур Херш подтвердил компетентность источника, сообщившего ему данные, которые легли в основу статьи о причастности США к диверсии на «Северных потоках».

«Это человек, который, кажется, знает достаточно много о том, что происходит», — заявил Херш в среду в беседе с корр. ТАСС. «Разумеется, я не могу называть имен», — подчеркнул журналист.

Как следует из опубликованной в среду статьи, взрывные устройства под российскими газопроводами «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» заложили в июне минувшего года под прикрытием учений «Балтопс» водолазы ВМС США. Как утверждается в материале со ссылкой на неназванный источник, обладающий непосредственной информацией о планировании операции, решение о ее проведении принимал лично президент США Джо Байден.

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон в ответ на запрос ТАСС назвала версию, изложенную Хершем, «совершенной ложью и полной фикцией».