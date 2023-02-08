Белый дом: Китай разработал флот аэростатов для проведения разведки

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Соединенных Штатов полагает, что китайские власти применяют разведывательные аэростаты над пятью континентами, нарушая суверенитет ряда стран. Об этом сообщила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее версии, КНР разработала «флот аэростатов для проведения разведывательных операций, которые нарушают суверенитет других стран». «За последние несколько лет китайские аэростаты были замечены над странами на пяти континентах, мы поддерживаем связь с союзниками и партнерами по этому вопросу», — заявила пресс-секретарь, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился из Вашингтона в поездку в штат Висконсин.