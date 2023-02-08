Белый дом: Китай разработал флот аэростатов для проведения разведки
20:45 08.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее версии, КНР разработала «флот аэростатов для проведения разведывательных операций, которые нарушают суверенитет других стран». «За последние несколько лет китайские аэростаты были замечены над странами на пяти континентах, мы поддерживаем связь с союзниками и партнерами по этому вопросу», — заявила пресс-секретарь, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился из Вашингтона в поездку в штат Висконсин.
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