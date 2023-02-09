Россия выполнила 100 успешных космических пусков подряд — Роскосмос

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запуск с Байконура ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-22» стал для России сотым успешным пуском подряд, продолжив рекордную серию. Об этом сообщили в четверг в Роскосмосе.

«С октября 2018 года по настоящее время проведено 100 подряд успешных пусков российских космических ракет-носителей», — говорится в сообщении госкорпорации.

Там отмечается, что 46 из успешных стартов выполнено с космодрома Байконур, 36 — с Плесецка, а также 9 с космодрома Восточный и столько же — из Гвианского космического центра.