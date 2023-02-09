Мировые бренды несут убытки из-за ухода с российского рынка, но «всего доброго» им — Путин

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировые бренды несут огромные убытки по причине ухода с российского рынка, заявил президент РФ Владимир Путин и пожелал им «всего доброго».

«Сегодня многие из них [мировых брендов] под давлением своих правительств с нашего рынка уходят, всего им доброго. Но из-за потери нашего рынка несут огромные убытки», — сказал президент РФ в четверг, открывая заседание набсовета АСИ.