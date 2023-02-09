Мировые бренды несут убытки из-за ухода с российского рынка, но «всего доброго» им — Путин
15:12 09.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мировые бренды несут огромные убытки по причине ухода с российского рынка, заявил президент РФ Владимир Путин и пожелал им «всего доброго».
«Сегодня многие из них [мировых брендов] под давлением своих правительств с нашего рынка уходят, всего им доброго. Но из-за потери нашего рынка несут огромные убытки», — сказал президент РФ в четверг, открывая заседание набсовета АСИ.
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