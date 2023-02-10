МО Румынии не подтвердило нарушение воздушного пространства — Reuters

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация о пролете в пятницу двух ракет через воздушное пространство Румынии не подтверждена. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на министерство обороны страны.

Другие подробности не приводятся.