Возможное лишение Путина французского ордена Почетного легиона не будет проблемой — Песков
15:12 10.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин не будет беспокоиться из-за возможного лишения его звания кавалера Большого креста ордена Почетного легиона. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который допустил такое решение.
«Не думаю, что это будет какая-то проблема для президента Путина и что это может стать для него приоритетным вопросом. У него другие приоритетные вопросы, о которых хорошо известно гражданам России», — сказал представитель Кремля.
Отвечая на вопрос, может ли такой шаг сказаться на интенсивности общения Путина и Макрона, Песков отметил, что оно сейчас «не сильно интенсивное».
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