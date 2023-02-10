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Возможное лишение Путина французского ордена Почетного легиона не будет проблемой — Песков

15:12 10.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин не будет беспокоиться из-за возможного лишения его звания кавалера Большого креста ордена Почетного легиона. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который допустил такое решение.

«Не думаю, что это будет какая-то проблема для президента Путина и что это может стать для него приоритетным вопросом. У него другие приоритетные вопросы, о которых хорошо известно гражданам России», — сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, может ли такой шаг сказаться на интенсивности общения Путина и Макрона, Песков отметил, что оно сейчас «не сильно интенсивное».

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