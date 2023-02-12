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НОВОСТИ

Михаил Гуцериев пообещал главе Ингушетии Махмуду-Али Калиматову поддержку при строительстве ряда объектов

16:03 12.02.2023

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Фото пресс-службы группы
«САФМАР»
Новые здания для культурных объектов в Ингушетии начнут возводить уже в этом году. Бизнесмен Михаил Гуцериев заверил Махмуда-Али Калиматова в своей поддержке.

Бизнесмен, основатель ПФГ «САФМАР» Михаил Гуцериев в ходе своего визита в Ингушетию обсудил  с главой республики Махмудом-Али Калиматовым планы по социально-экономическому развитию региона.

Особое внимание было уделено в том числе и возведению зданий Госфилармонии и Русского музыкально-драматического театра.

Напомним, Владимир Путин ранее сообщал о планах по строительству в Ингушетии на федеральные деньги шести объектов культуры. Отмечалось, что в 2024 году, когда Ингушетия отметит столетие своей государственности, ряд объектов уже будут готовы. Среди них значились Госфилармония и театр.

Добавим, что в 2024 году власти Ингушетии намерены начать строительство новой республиканской клинической больницы, краеведческого музея и водозабора.

Михаил Гуцериев пообещал оказать финансовую и организационную поддержку реализуемым на территории Ингушетию проектам и подчеркнул, что у основанного им благотворительного фонда «САФМАР» есть значительный опыт по реализации инфраструктурных соцпроектов, который будет полезен и Ингушетии.

«При этом мы не только обеспечиваем финансовую поддержку строительства и реновации объектов здравоохранения, образования, культуры, но и привлекаем необходимую экспертизу для того, чтобы эти объекты были выполнены на самом высоком уровне», – рассказал он.

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