Свыше 20% немцев выразили намерение покинуть Германию в случае войны — опрос

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 20% немцев готовы покинуть Германию в случае начала войны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией YouGov («Ю-гав») по заказу агентства ДПА среди 2 000 взрослых немцев. Результаты опубликовала в понедельник газета «Берлинер цайтунг».

Согласно этим сведениям, в случае нападения на Германию только каждый десятый респондент был бы готов защищать страну с оружием в руках, притом добровольно вызвались бы только 5%. 6% опрошенных ожидали бы призыва и военной подготовки. 24% респондентов заявили о намерении покинуть страну как можно быстрее. Издание подчеркивает, что среди опрошенных было много молодых людей, которые были бы более необходимы для ведения боевых действий.

Газета отмечает, что каждый четвертый в возрасте от 18 до 39 лет — всего свыше 6 млн человек — покинул бы Германию. Большинство молодых людей в ФРГ не могут представить себе войну, так как имеют друзей повсюду, подолгу проводят время за границей. Война для них — вопиющий анахронизм, утверждает издание.