Организатор «Бессмертного полка» в Эстонии сообщил, что его депортировали из страны
16:32 15.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эстонские власти по настоянию Полиции безопасности (КаПо) аннулировали долгосрочный вид на жительство в стране Сергея Чаулина, занимавшегося организацией шествий «Бессмертного полка» в республике и возглавлявшего некоммерческую организацию «Российские соотечественники в Европе». Об этом в среду сообщил сам активист, его слова приводит портал эстонской национальной телерадиовещательной корпорации Э-эр-эр.
«Меня депортировали. Вызвали в полицию под предлогом того, чтобы отдать мне портреты „Бессмертного полка“. Там были сотрудники КаПо. Мне предъявили обвинения на 30 страницах, забрали телефон, документы и выслали. Даже не дали возможности позвонить адвокату», — заявил Чаулин в комментарии для Э-эр-эр.
Как передает портал со ссылкой на КаПо, Чаулин выехал из Эстонии на территорию РФ во вторник вечером. Активист не имеет эстонского гражданства. Спецслужбы республики обвинили его в «распространении враждебной пропаганды» и воспользовались положением закона об иностранцах, позволяющим признать их разрешение на пребывание недействительным в случае «угрозы общественному порядку и государственной безопасности».
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