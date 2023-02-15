0
0
96
НОВОСТИ

Организатор «Бессмертного полка» в Эстонии сообщил, что его депортировали из страны

16:32 15.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эстонские власти по настоянию Полиции безопасности (КаПо) аннулировали долгосрочный вид на жительство в стране Сергея Чаулина, занимавшегося организацией шествий «Бессмертного полка» в республике и возглавлявшего некоммерческую организацию «Российские соотечественники в Европе». Об этом в среду сообщил сам активист, его слова приводит портал эстонской национальной телерадиовещательной корпорации Э-эр-эр.

«Меня депортировали. Вызвали в полицию под предлогом того, чтобы отдать мне портреты „Бессмертного полка“. Там были сотрудники КаПо. Мне предъявили обвинения на 30 страницах, забрали телефон, документы и выслали. Даже не дали возможности позвонить адвокату», — заявил Чаулин в комментарии для Э-эр-эр.

Как передает портал со ссылкой на КаПо, Чаулин выехал из Эстонии на территорию РФ во вторник вечером. Активист не имеет эстонского гражданства. Спецслужбы республики обвинили его в «распространении враждебной пропаганды» и воспользовались положением закона об иностранцах, позволяющим признать их разрешение на пребывание недействительным в случае «угрозы общественному порядку и государственной безопасности».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 15.02.2023
Ряд стран Запада передали $630 млн в фонд на оказание военной помощи Украине
0
58
17:00 15.02.2023
17 стран НАТО и Швеция создадут общую сеть спутниковой разведки
0
75
16:12 15.02.2023
Страны НАТО в приоритетном порядке нарастили производство боеприпасов 155-го калибра
0
169
16:00 15.02.2023
Вице-канцлер ФРГ назвал запоздалым решение о поставках немецких танков Киеву
0
188
15:32 15.02.2023
Минюст Швейцарии считает, что конфискация частных активов РФ противоречит конституции
0
192
15:12 15.02.2023
Медведев упрекнул руководство ЕС в глупости и некомпетентности
0
216
15:00 15.02.2023
Запад лжет, скрывая правду о терактах на «Северных потоках» — Лавров
0
245
14:32 15.02.2023
ФСБ задержала агента СБУ, присланного в Подмосковье при поддержке Польши и Латвии
0
277
14:12 15.02.2023
Никола Стерджен уйдет с поста первого министра Шотландии и главы ШНП
0
255
14:00 15.02.2023
В Госдуме поддержали идею публиковать список Telegram-каналов с «враждебной по отношению к РФ информацией»
0
277

Возврат к списку