0
0
156
НОВОСТИ

Пекин серьезно обеспокоен восприятием в НАТО Китая как вызова альянсу — МИД КНР

12:00 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин сильно обеспокоен и выражает протест в связи с упоминанием Китая в документах НАТО в качестве вызова альянсу. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Мы неоднократно указывали, что НАТО в так называемой новой стратегической концепции игнорирует факты, называет черное белым, упорствует в неправильном позиционировании Китая в качестве системного вызова», — сказал он в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать упоминание генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом КНР как вызова альянсу. Столтенберг привел такую оценку в среду на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе. «Китай серьезно обеспокоен этим и решительно выступает против», — добавил Ван Вэньбинь.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 16.02.2023
США разрабатывают космические средства, способные выводить из строя спутники РФ — генерал
0
47
13:00 16.02.2023
В России выявили 14 740 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
54
12:32 16.02.2023
Рекордное число офисных работников в мире сталкиваются с выгоранием — исследование
0
100
12:20 16.02.2023
Западные СМИ потеряли дар речи после публикации Херша о «Северных потоках» — МИД КНР
0
143
12:06 16.02.2023
Оксана Домнина: У Романа Костомарова были минимальные шансы на выживание
0
178
12:05 16.02.2023
Военачальник США считает, что Украине будет невероятно сложно вытеснить силы РФ
0
159
11:32 16.02.2023
Житель ЛНР приговорен к 19 годам тюрьмы за шпионаж
0
192
11:20 16.02.2023
Экс-начальник карельской ИК-9 и его бывший заместитель получили по 7 лет колонии
0
181
11:05 16.02.2023
Украина использует больше снарядов, чем может получить от Запада — Bloomberg
0
224
11:00 16.02.2023
Армения направила в Азербайджан проект мирного соглашения — Пашинян
0
228

Возврат к списку