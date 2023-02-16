Пекин серьезно обеспокоен восприятием в НАТО Китая как вызова альянсу — МИД КНР

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин сильно обеспокоен и выражает протест в связи с упоминанием Китая в документах НАТО в качестве вызова альянсу. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Мы неоднократно указывали, что НАТО в так называемой новой стратегической концепции игнорирует факты, называет черное белым, упорствует в неправильном позиционировании Китая в качестве системного вызова», — сказал он в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать упоминание генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом КНР как вызова альянсу. Столтенберг привел такую оценку в среду на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе. «Китай серьезно обеспокоен этим и решительно выступает против», — добавил Ван Вэньбинь.