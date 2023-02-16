0
0
54
НОВОСТИ

В России выявили 14 740 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:00 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 14 740, летальных исходов из-за ковида — на 37. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 13 436 случаев заражения и 36 смертей, всего с начала пандемии — 22 121 725 и 395 689 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 11 140 против 12 071 днем ранее, до 21 472 809.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 16.02.2023
США разрабатывают космические средства, способные выводить из строя спутники РФ — генерал
0
47
12:32 16.02.2023
Рекордное число офисных работников в мире сталкиваются с выгоранием — исследование
0
100
12:20 16.02.2023
Западные СМИ потеряли дар речи после публикации Херша о «Северных потоках» — МИД КНР
0
143
12:06 16.02.2023
Оксана Домнина: У Романа Костомарова были минимальные шансы на выживание
0
178
12:05 16.02.2023
Военачальник США считает, что Украине будет невероятно сложно вытеснить силы РФ
0
159
12:00 16.02.2023
Пекин серьезно обеспокоен восприятием в НАТО Китая как вызова альянсу — МИД КНР
0
156
11:32 16.02.2023
Житель ЛНР приговорен к 19 годам тюрьмы за шпионаж
0
192
11:20 16.02.2023
Экс-начальник карельской ИК-9 и его бывший заместитель получили по 7 лет колонии
0
181
11:05 16.02.2023
Украина использует больше снарядов, чем может получить от Запада — Bloomberg
0
224
11:00 16.02.2023
Армения направила в Азербайджан проект мирного соглашения — Пашинян
0
228

Возврат к списку