В России выявили 14 740 случаев заражения коронавирусом за сутки
13:00 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 14 740, летальных исходов из-за ковида — на 37. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 13 436 случаев заражения и 36 смертей, всего с начала пандемии — 22 121 725 и 395 689 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 11 140 против 12 071 днем ранее, до 21 472 809.
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