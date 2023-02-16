В России выявили 14 740 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 14 740, летальных исходов из-за ковида — на 37. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 13 436 случаев заражения и 36 смертей, всего с начала пандемии — 22 121 725 и 395 689 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 11 140 против 12 071 днем ранее, до 21 472 809.