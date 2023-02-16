В конце работы над «Минском-2» у Москвы был пессимизм из-за поведения Киева — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона на заключительной стадии работы над Минскими соглашениями чувствовала определенный пессимизм из-за поведения Киева. Об этом журналистам в четверг сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По крайней мере, на заключительной стадии был определенный пессимизм, когда мы видели реальное поведение Киева, Берлина и Парижа», — сказал Песков.