В конце работы над «Минском-2» у Москвы был пессимизм из-за поведения Киева — Песков
14:00 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская сторона на заключительной стадии работы над Минскими соглашениями чувствовала определенный пессимизм из-за поведения Киева. Об этом журналистам в четверг сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«По крайней мере, на заключительной стадии был определенный пессимизм, когда мы видели реальное поведение Киева, Берлина и Парижа», — сказал Песков.
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