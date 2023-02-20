Собянин: Новая поликлиника в Южном Медведкове обслуживает более 16 000 детей и подростков
12:33 20.02.2023
Открывшаяся в Южном Медведкове новая поликлиника сможет обслуживать более 16 000 детей и подростков. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, все они будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.
В пятиэтажном здании на улице Полярной разместился второй филиал детской поликлиники №110. Причем теперь он занимает площадь в четыре раза больше, чем в старом здании.
Как отмечает Собянин, в амбулатории врачи используют самое современное медоборудование, в числе которого новый цифровой рентген-аппарат, комплекс для проведения ультразвуковых исследований экспертного класса, новейшая техника для отоларингологии и офтальмологии, действуют специальные кабинеты лечебной физкультуры и физиотерапии.
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