Собянин: Новая поликлиника в Южном Медведкове обслуживает более 16 000 детей и подростков

12:33

Открывшаяся в Южном Медведкове новая поликлиника сможет обслуживать более 16 000 детей и подростков. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, все они будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.

В пятиэтажном здании на улице Полярной разместился второй филиал детской поликлиники №110. Причем теперь он занимает площадь в четыре раза больше, чем в старом здании.

Как отмечает Собянин, в амбулатории врачи используют самое современное медоборудование, в числе которого новый цифровой рентген-аппарат, комплекс для проведения ультразвуковых исследований экспертного класса, новейшая техника для отоларингологии и офтальмологии, действуют специальные кабинеты лечебной физкультуры и физиотерапии.