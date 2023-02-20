В Москве выявили 1 940 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 940 против 2 547 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 401 430 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни за сутки возросло на 10 против 11 днем ранее, до 48 112. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 830, до 3 197 595.