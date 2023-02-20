Турция опровергла данные о передаче РФ электронных изделий для оборонной промышленности
14:00 20.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отверг в понедельник утверждения о том, что Анкара передала России электронные изделия, которые могут быть использованы в оборонной промышленности.
«Утверждения о том, что мы передали России электронные изделия, которые могут быть использованы в оборонной промышленности, не соответствуют действительности. Если есть какие-либо нарушения в этом отношении, мы сделаем все необходимое (чтобы этого не допустить — прим. ТАСС)», — сказал турецкий министр на пресс-конференции в столице Турции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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