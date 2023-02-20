Жители Польши из-за конфликта на Украине больше всего боятся инфляции и бедности — опрос

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высокая инфляция и потенциальное обнищание польского общества — главные опасения, которые выражают жители Польши в связи с конфликтом на Украине. Соответствующие данные социологического исследования Педагогического университета в Кракове опубликовала в понедельник газета «Речь Посполита».

Как следует из результатов опроса, жители Польши больше всего опасаются роста цен и инфляции (75%). Затем следует разрушение государства правящим лагерем (56%) и активизация антидемократической деятельности людей у власти (52%). Около 42% опрошенных опасаются увеличения волны украинских беженцев и того, что конфликт переместится в Польшу. 38% респондентов указали, что опасаются штурма мигрантов на польско-белорусской границе, а 37% — растущей неприязни поляков к украинским беженцам. Меньше всего в Польше боятся возвращения пандемии и роста смертности (25%) и лишения республики суверенитета Евросоюзом (26%).

По словам профессора краковского Педагогического университета Петра Длугоча, из-за конфликта на Украине поляки утратили чувство стабильности. «Они боятся утраты полученных благ, что очень нервирует», — отметил он. «Я боюсь войны и огромной инфляции. Боюсь, что мы снова останемся ни с чем после стольких лет тяжелой работы, а наши дома и вещи обратятся в прах. Только человек немного выдохнул после коммунизма, заработал какие-то материальные блага, наладил свой быт, нас вновь тянет вниз и снова видна перспектива бедности, снова страна будет нищей, вырастет преступность и появятся другие проблемы», — сказал один из участников опроса.

Отвечая на вопросы о потенциальной необходимости обороны Польши, треть участников указали, что собрали бы вещи и уехали на Запад. Только 20% респондентов намерены воевать за свою страну.

Касаясь влияния на ситуацию в Польше украинских беженцев, 34% опрошенных выразили мнение, что они, пользуясь льготами, стали причиной роста цен, 33% оценивают вклад беженцев и их усилия по интеграции в общество положительно, 32% не смогли выразить своего мнения на этот счет.

Исследование было проведено 8–10 февраля с участием 1 145 совершеннолетних жителей Польши.