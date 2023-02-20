Жители Польши из-за конфликта на Украине больше всего боятся инфляции и бедности — опрос
14:32 20.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Высокая инфляция и потенциальное обнищание польского общества — главные опасения, которые выражают жители Польши в связи с конфликтом на Украине. Соответствующие данные социологического исследования Педагогического университета в Кракове опубликовала в понедельник газета «Речь Посполита».
Как следует из результатов опроса, жители Польши больше всего опасаются роста цен и инфляции (75%). Затем следует разрушение государства правящим лагерем (56%) и активизация антидемократической деятельности людей у власти (52%). Около 42% опрошенных опасаются увеличения волны украинских беженцев и того, что конфликт переместится в Польшу. 38% респондентов указали, что опасаются штурма мигрантов на польско-белорусской границе, а 37% — растущей неприязни поляков к украинским беженцам. Меньше всего в Польше боятся возвращения пандемии и роста смертности (25%) и лишения республики суверенитета Евросоюзом (26%).
По словам профессора краковского Педагогического университета Петра Длугоча, из-за конфликта на Украине поляки утратили чувство стабильности. «Они боятся утраты полученных благ, что очень нервирует», — отметил он. «Я боюсь войны и огромной инфляции. Боюсь, что мы снова останемся ни с чем после стольких лет тяжелой работы, а наши дома и вещи обратятся в прах. Только человек немного выдохнул после коммунизма, заработал какие-то материальные блага, наладил свой быт, нас вновь тянет вниз и снова видна перспектива бедности, снова страна будет нищей, вырастет преступность и появятся другие проблемы», — сказал один из участников опроса.
Отвечая на вопросы о потенциальной необходимости обороны Польши, треть участников указали, что собрали бы вещи и уехали на Запад. Только 20% респондентов намерены воевать за свою страну.
Касаясь влияния на ситуацию в Польше украинских беженцев, 34% опрошенных выразили мнение, что они, пользуясь льготами, стали причиной роста цен, 33% оценивают вклад беженцев и их усилия по интеграции в общество положительно, 32% не смогли выразить своего мнения на этот счет.
Исследование было проведено 8–10 февраля с участием 1 145 совершеннолетних жителей Польши.
НОВОСТИ
- 15:00 20.02.2023
- Зеленский сообщил, что обсудил с Байденом дальнобойное вооружение — Reuters
- 14:30 20.02.2023
- Мэр Собянин открыл электродепо "Нижегородское" Большой кольцевой линии метро
- 14:12 20.02.2023
- Один человек погиб, один ранен при обстреле села в Белгородской области — губернатор
- 14:00 20.02.2023
- Турция опровергла данные о передаче РФ электронных изделий для оборонной промышленности
- 13:32 20.02.2023
- Зеленский подтвердил, что Байден находится в Киеве
- 13:20 20.02.2023
- Песков назвал «весьма напряженными» нынешние отношения России и Молдавии
- 13:06 20.02.2023
- Президент США Джо Байден находится в Киеве — СМИ
- 13:00 20.02.2023
- В Москве выявили 1 940 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:33 20.02.2023
- Собянин: Новая поликлиника в Южном Медведкове обслуживает более 16 000 детей и подростков
- 12:32 20.02.2023
- США должны изменить позицию по Украине, критика отношений КНР и РФ неприемлема — МИД Китая
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать