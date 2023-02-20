Мэр Собянин открыл электродепо "Нижегородское" Большой кольцевой линии метро

14:30

В Москве открыт основной пусковой комплекс электродепо «Нижегородское» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. По словам мэра столицы Сергея Собянина, это очень важный для города объект, который будет обслуживать 40% будущей БКЛ. «Здесь есть все: начиная от эксплуатации, ремонта вагонов, до отдыха локомотивных бригад», - сообщил градоначальник.

Сейчас на действующих участках Большой кольцевой линии работают около 50 современных составов, которые обслуживает электродепо «Замоскворецкое». После запуска новых участков БКЛ количество поездов увеличится почти в два раза, а интервалы сократятся с 3,2 до 1,5-2 минут в часы пик. Обслуживать дополнительные поезда будут новые электродепо «Аминьевское» на западе Москвы и «Нижегородское» на востоке.

Напомним, строительство депо «Нижегородское» стартовало в 2015 году на шоссе Энтузиастов на территории бывшего Московского завода по модернизации и строительству вагонов им. Войтовича.

В 2016 году завершилось возведение административно-бытового корпуса депо, в феврале нынешнего года в эксплуатацию ввели основной пусковой комплекс депо - отстойно-ремонтный корпус с производственными мастерскими, мотодепо, камера мойки подвижного состава, здание эксплуатационного персонала и другие объекты. В штате электродепо значится более 900 рабочих мест.

Как отмечают представители правительства Москвы, обслуживать поезда по контракту жизненного цикла будут специалисты завода-изготовителя. Такой формат позволяет сделать ремонт, диагностику и мойку составов более качественными, а также экономить до 15% затрат на обслуживание вагонов.